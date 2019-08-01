Лефкоша, , 13:52 — REGNUM

Заместитель премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра и министр иностранных дел страны Кудрет Озерсай ответил на заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, в котором последний говорил о необходимости положить конец буровым работам Турции в Восточном Средиземноморье. По мнению главы МИД Северного Кипра, смотреть нужно на незаконную деятельность греческой общины Кипра относительно ресурсов Восточного Средиземноморья. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кудрет Озерсай напомнил, что Мицотакис предлагал Турции возобновить переговоры при условии прекращения ею своей деятельности в Восточном Средиземноморье и отказа от планируемых шагов в городе-призраке Вароша, и подчеркнул: «Если он хочет выяснить, чья деятельность в регионе неправомерна, то пожалуйста, пусть посмотрит на греческую общину, там он сам все увидит». Министр назвал слова греческого премьера о том, что основной внешнеполитической целью Греции является удаление с Кипра турецких солдат, архаичной мыслью, не соответствующей духу эпохи. Кудрет Озерсай добавил, что оккупировали остров не турки, а греки, а турецкая армия избавила от гнета своих соотечественников.