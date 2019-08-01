Яунде, 1 августа 2019, 14:22 — REGNUM
Задержанные в 2018 году подозреваемые к причастности к англоязычному сепаратистскому движению Камеруна объявили о начале бессрочной голодовки. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на свои источники.
Они говорят, что обеспокоены местонахождением около 200 своих соратников после беспорядков, прошедших в двух тюрьмах на прошлой неделе. По словам задержанных, у них также есть опасения, что в Камеруне произойдет «геноцид» англоязычного населения.
Одним из инициаторов голодовки является Сисику Аюк Табе, предполагаемый лидер сепаратистского движения, которому было предъявлено обвинение в государственной измене.
Сецессионистское движение проводит кампанию за создание независимого государства под названием Амбазония, в состав которого должны войти северо-западный и юго-западный регионы — два англоязычных региона в стране, где французский язык является наиболее распространенным и официальным языком.
Адвокат задержанных Джозеф Фру заявил радиопрограмме BBC, что его клиенты опасались, что «профилирование амбазонцев» властями Камеруна является «прологом к геноциду».
«Один из министров Камеруна фактически попросил, чтобы все люди, происходящие из южного Камеруна, были идентифицированы и зарегистрированы по всей стране, что сепаратисты назвали профилированием», — сказал он.
Журналисты ВВС не нашли доказательств того, что такое профилирование действительно имеет место в Камеруне.
Подозреваемые к причастности к англоязычному сепаратистскому движению Камеруна были задержаны в Нигерии в 2018 году и экстрадированы на родину, где они были заключены под стражу и в настоящее время ожидают судебного процесса.
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