Яунде, , 14:22 — REGNUM

Задержанные в 2018 году подозреваемые к причастности к англоязычному сепаратистскому движению Камеруна объявили о начале бессрочной голодовки. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на свои источники.

Они говорят, что обеспокоены местонахождением около 200 своих соратников после беспорядков, прошедших в двух тюрьмах на прошлой неделе. По словам задержанных, у них также есть опасения, что в Камеруне произойдет «геноцид» англоязычного населения.

Одним из инициаторов голодовки является Сисику Аюк Табе, предполагаемый лидер сепаратистского движения, которому было предъявлено обвинение в государственной измене.

Сецессионистское движение проводит кампанию за создание независимого государства под названием Амбазония, в состав которого должны войти северо-западный и юго-западный регионы — два англоязычных региона в стране, где французский язык является наиболее распространенным и официальным языком.

Адвокат задержанных Джозеф Фру заявил радиопрограмме BBC, что его клиенты опасались, что «профилирование амбазонцев» властями Камеруна является «прологом к геноциду».

«Один из министров Камеруна фактически попросил, чтобы все люди, происходящие из южного Камеруна, были идентифицированы и зарегистрированы по всей стране, что сепаратисты назвали профилированием», — сказал он.

Журналисты ВВС не нашли доказательств того, что такое профилирование действительно имеет место в Камеруне.

Подозреваемые к причастности к англоязычному сепаратистскому движению Камеруна были задержаны в Нигерии в 2018 году и экстрадированы на родину, где они были заключены под стражу и в настоящее время ожидают судебного процесса.

Читайте ранее в этом сюжете: На фоне сепаратистского кризиса в Камеруне прошли бунты заключенных