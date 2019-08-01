Лефкоша, , 14:15 — REGNUM

Премьер-министр Турецкой Республики Северный Кипр Эрсин Татар заявил: «Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что «мода на режим гарантов должна уже стать лишь достоянием истории». То есть они хотят выбросить Турцию из процесса. Для нас это абсолютно неприемлемо. Абсолютное большинство турок-киприотов выступит против этого. Наш мир, наша модель заключается в продолжении существования Северного Кипра и сохранении за Турцией статуса гаранта».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эрсин Татар отметил, что речь может пойти об обсуждаемой на протяжении 45 лет проекте федерации — общего государства Кипр. Он подчеркнул: «В такой ситуации у нас есть лишь одна проблема. Численность греческой общины гораздо больше нашей. Многие из нас вернулись в Турцию. ЕС не предполагает наличие у федеральной республики в его составе третьего государства в качестве гаранта». Премьер-министр относительно ситуации в городе-призраке Вароша добавил: «Это политический шаг на упреждение. Греки опять действуют в одностороннем порядке. Они не уважают права турок-киприотов. Мы развиваем нашу политику, разыгрывая карту буровых работ в Восточном Средиземноморье и заселения Вароши. Нас поддерживают и наш народ, и Турция».