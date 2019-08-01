Берлин, , 13:59 — REGNUM

Верховный суд Германии оставил в силе запрет на публикацию сатирического стихотворения, высмеивающего президента Турции Реджепа Эрдогана, об этом 1 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, судебная инстанция отклонила апелляцию комика Яна Бемермана и оставила в силе решение местного суда, а также суда Гамбурга.

Напомним, стихотворение Бемермана, созданное в 2016 году, вызвало бурю негодования, как в Германии, так и в Турции. Оно было запрещено после жалобы адвокатов Эрдогана.

Причиной подобного решения со стороны немецких судебных инстанций стали расистские и оскорбительные слова в тексте произведения.

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