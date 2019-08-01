Анкара, , 13:43 — REGNUM

Заместитель председателя Партии националистического движения Турции Семих Ялчын заявил: «Войсковая операция на восточном берегу Евфрата для окончательной нейтрализации угрозы террористов, поддерживаемых ведущими акторами международной арены, на севере Сирии неизбежна». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Семих Ялчын отметил: «Окончательное устранение всех террористов в регионе, главным образом, Рабочей партии Курдистана и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможна только при условии установления мира на севере Сирии с гарантией прав всех сторон, и не с американскими подковерными планами, а с реализацией Турцией своих правомерных притязаний при поддержке РФ и пострадавших стран региона».Политик добавил: «Те, кто ещё вчера были антиимпериалистическими социалистами марксистского толка, сегодня стали союзниками США. Америка, проводя двуличную политику, вооружает и организует террористов у наших южных границ, и одновременно критикует выступления нашего лидера Девлета Бахчели, не имея на то никаких прав. Делая это, она предает Турцию в ее решительной борьбе с терроризмом».