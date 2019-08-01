Нью-Дели, , 15:25 — REGNUM

Известный индийский политик Кулдип Сингх Сенгар 1 августа был исключен из правящей партии «Бхаратия Джаната» (BJP) после того, как женщина, обвинившая его в изнасиловании, попала в автокатастрофу и теперь находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Associated Press.

Исключение Сенгара произошло после обрушившейся на BJP критики за непривлечение к ответственности законодателя из северного индийского штата Уттар-Прадеш. Полиция штата также была подвергнута серьезной критике за нерассмотрение ранее жалобы потерпевшей.

Депутат Кулдип Сингх Сенгар был допрошен по делу об изнасиловании, но не был арестован.

Представители Центрального бюро расследований Индии сообщили 31 июля, что они расследуют дело на предмет возможной причастности Сенгара к ДТП, в котором серьезно пострадала сама женщина, ее адвокат, и погибли две ее тети.

«Женщина остается без сознания, в критическом состоянии с травмой головы и множественными переломами ног», — сообщили врачи Медицинского университета короля Георга.