Копенгаген, , 13:47 — REGNUM

Датские СМИ проанализировали вероятность того, что президент США Дональд Трамп совершит визит в Данию в начале сентября 2019 года, и назвали пять причин, свидетельствующие о том, что этот визит все же состоится.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве первой причины называются союзнические отношения между двумя государствами: утверждается, что Дания всегда готова оказать помощь и поддержку США во всех их начинаниях. Второй причиной визита считается то, что Трамп, посетив малые страны Европы (Польшу и Данию) и встретившись с главами государств и правительств, продемонстрирует свою неконфликтность и готовность к диалогу, что, по мнению датских СМИ, испортит риторику противников президента, которые называют его «опасным расистом». Причиной номер три называется склонность Трампа много путешествовать, в особенности в Старый свет. Далее датские СМИ считают, что для США в настоящее время остро встает арктический вопрос и проблема конкуренции великих держав в арктическом регионе в целом (в том числе и на острове Гренландия), поэтому для США важно укреплять отношения с Данией. Наконец, в качестве пятой причины называется необходимость для Соединенных Штатов укреплять трансатлантический вектор в условиях прихода Урсулы фон дер Ляйен и Кристины Лагард на высокопоставленные посты в Европейском союзе — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о том, что обдумывает возможность посещения Дании после участия в торжественном мероприятии в Польше в начале сентября 2019 года. В администрации премьер-министра Дании к настоящему моменту никаких конкретных заявлений по этому поводу не делали.