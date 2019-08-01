Осло, , 14:23 — REGNUM

Заместитель председателя норвежской Партии прогресса Сильви Листхауг и министр юстиции Йоран Каллмир выступили с инициативой образовать Международный уголовный суд для преследования особо опасных преступников, которые совершили тяжкие преступления в одних государствах и впоследствии скрывались под видом беженцев в других.

В такой стране, как Норвегия, эти преступники не подлежат экстрадиции, поскольку это противоречило бы нормам международного права, согласно которым страны не могут выдавать подобных лиц тем государствам, где их ждет смертная казнь или нечеловеческое обращение. Согласно заявлению министра юстиции Норвегии, в 2017 году 47 лиц не получили убежища, но и не могли быть высланы из страны, поскольку на родине их ждала смертная казнь. В результате, эти нежелательные элементы оставались на территории Норвегии — об этом пишет норвежская газета «Verdens Gang» («Верденс Ганг»).

В Норвегии подобную инициативу восприняли неоднозначно, однако признали, что к вопросу действительно необходимо подойти серьезно. В условиях миграционного кризиса последних лет в Европе стали появляться лица, виновные в военных преступлениях и в преступлениях в отношении гражданского населения.