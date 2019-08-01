Тбилиси, , 13:21 — REGNUM

Политическая дестабилизация, попытка переворота, российские санкции и оскорбление президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2» являются причиной ослабления курса лари по отношению к доллару США. Об этом журналистам заявила заместитель премьер-министра, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

Купюра лари Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, с 20 июня Грузия уже потеряла 1,5 млн потенциальных туристов, что плачевно сказывается на экономической ситуации в стране. «Лари нужна стабильность, и в первую очередь необходима политическая стабильность», — отметила Цкитишвили.

Она добавила, что правительство принимает меры для поддержки бизнеса и развития туризма. Однако всему этому препятствуют радикалы из «Единого национального движения» и связанные с этой организацией силы. «Мы постоянно находимся под угрозой революции, и результатом всего этого является то, что у нас есть», — сказала министр.

Отметим, по данным грузинской фондовой бирже на 17:00 1 августа, курс национальной валюты составляет 2,9718 лари за один доллар США. Обесценивание лари приводит к росту цен на продовольственные товары и предметы первой необходимости.

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