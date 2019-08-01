* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Приштина, , 14:03 — REGNUM

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Косово, по отношению к числу жителей, является территорией с наибольшим процентом бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом сообщает сербское информационное агентство Танюг.

Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В процентном соотношении, среди них (косоваров, воевавших на Ближнем Востоке) больше печально известных экстремистов, чем среди иракцев или сирийцев. После развала халифата они возвращаются с мест боевых действий на родину. Таким образом, эти преступники представляют собой серьезную угрозу как для всех христиан, так и для стабильности в региональном и мировом масштабе», — сказал Вулин.

«Если Соединенные Штаты хотят защитить своих граждан и жителей Балкан, пусть не создают и не вооружают косоварские военизированные формирования, так называемой «Косовской армии», — добавил министр. По словам Вулина, даже бывшие террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), вернувшиеся с мест боевых действий в Сирии, будут представлять меньшую угрозу, чем хорошо вооруженные бойцы армии Косово, в рядах которых служат и бойцы из бывшей сепаратистской АОК (Армии освобождения Косово).