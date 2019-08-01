Джакарта, 1 августа 2019, 13:19 — REGNUM
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и специальный посланник ООН по Мьянме Кристина Шранер-Бургенер в телефонном разговоре обсудили вопросы, связанные с репатриацией беженцев-рохинджа, сообщает Antaranews.
Стороны согласились с тем, что правительство Мьянмы должно быть в состоянии гарантировать безопасность жителей до того, как будет осуществлена репатриация.
Помимо обсуждения ситуации в Мьянме, Кристина Шранер-Бургенер высоко оценила приверженность Индонезии миру и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии.
Известно, что более 700 тыс. мусульман-рохинджа в настоящее время проживают в лагерях беженцев в городе Кокс-Базар в Бангладеш.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты правозащитной организации Amnesty International, выступая в Совете ООН по правам человека в Женеве, заявили, что беженцам-рохинджа не безопасно возвращаться в Мьянму.
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