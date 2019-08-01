Гонконг, Китай, , 13:18 — REGNUM

Протестующие в Гонконге начали лазерными указками слепить полицейских, сообщает 1 августа гонконгский телеканал прямого вещания Now Direct.

Лазерные указки (cc) Netweb01

На показанных телеканалом кадрах видно, как толпа протестующих светит в сторону полицейских лазерными указками зеленого и синего цвета луча. Отмечается, что это может быть сделано для того, чтобы вывести из строя или помешать работе полицейских систем распознавания лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько сотен протестующих 30 июля вступили в столкновения с гонконгской полицией у полицейского участка Квай Чунг после того, как стало известно о суде 44 ранее арестованных протестующий, а затем закидали стражей правопорядка яйцами.

Напомним, что в Гонконге продолжаются массовые протесты против закона об экстрадиции преступников, скрывающихся в Гонконге и правительства этого автономного района Китая. Они начались 31 марта 2019 года. По мнению ряда экспертов, повод для протестов является лишь формальностью, а реальной целью может быть недопущения еще большей интеграции материкового Китая и Гонконга.

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