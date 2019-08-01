Белград, , 14:17 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич, заявил, что посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко передал ему послание от президента России Владимира Путина. Данное заявления было сделано на презентации военной техники переданной Россией сербской стороне. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Сербский президент Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент отказался передавать подробности содержания письма, но отметил, что оно было приятное.

«Я могу только сказать, что мне было приятно его прочитать», — сказал Вучич, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко передал послание Владимира Путина президенту Сербии при вручении верительных грамот.