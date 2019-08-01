Сараево, , 13:44 — REGNUM

Бывшая премьер-министр Хорватии и бывшая глава партии ХДС (Хорватское демократическое содружество) Ядранка Косор извинилась перед Боснией и Герцеговиной за высказывание президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович во время визита в Израиль. Об этом сообщает хорватский информационный портал Хина.

Президент Хорватии заявила в Иерусалиме, что Босния и Герцеговина — это «крайне нестабильное государство» и в некоторых отношениях находится под влиянием Ирана и террористических организаций.

Ядранка Косор отреагировала на это в своем «Твиттере»: «Приношу извинения соседней и дружественной Боснии и Герцеговине и всем народам, проживающим в ней», — написала Косор.

Грабар-Китарович также заявила, что Босния и Герцеговина находится «под контролем воинствующего ислама, который сегодня доминирует в определении позиции республики».

В Сараево отреагировали резко на данную критику, заявив, что президент Хорватии пропагандирует ксенофобию с элементами фашизма в отношении Боснии и бошняков.