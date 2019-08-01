Белград, , 13:42 — REGNUM

Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что российские вертолеты Ми-35 и Ми-17 будут доставлены в Сербию к концу этого или началу следующего года. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Вертолеты Ми-35 Mil.ru

Александр Вулин напомнил, что Сербия приобрела у России четыре новых вертолета: один Ми-35 и три Ми-17.

«Это совершенно новые и самые эффективные вертолеты на сегодня. Я ожидаю, что они прибудут к концу этого года или в начале следующего. Буквально десять лет назад мы не могли бы позволить себе такое для нашей армии», — сказал министр обороны.

Что касается новых бронированных разведывательных машин БРДМ-2, полученных Сербией в подарок от России, Вулин сказал, что сербская армия расширила возможности по защите своих граждан.

«Мы получили автомобили, отвечающие самым высоким стандартам. Они способны обнаружить цель в 5 км в дневное время и 3,5 км в ночное. Наши подразделения теперь будут выполнять задачи в более безопасных условиях. Это транспортное средство может обеспечить защиту солдатам, вести разведку за деятельностью противника и доставлять информацию», — отметил министр обороны.