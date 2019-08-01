Москва, , 13:06 — REGNUM

АО «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (АО «ЦНИИТОЧМАШ») ведет работу над созданием модульного оружия. Пресс-служба компании уже сообщила о получении соответствующего патента на изобретение №2 684 837 «Модульное огнестрельное оружие».

Основной отличительной чертой модульного оружия является возможность заменять его отдельные функциональные элементы при переходе на другой тип патронов. Ствол оружия легко заменяется и для этого не требуются специальные инструменты. В разработке конструкторов АО «ЦНИИТОЧМАШ» можно сменить не только ствол, но и личинку затвора, магазин, спусковой механизм, а также ложу.

Надежность конструкции обеспечивается каркасом, на котором крепятся все модули. Таким образом, процессы изготовления и сборки деталей упрощаются.

В качестве примера модульного оружия зарубежного образца пресс-служба АО «ЦНИИТОЧМАШ» приводит немецкий охотничий карабин Mauser М03. Однако отмечается, что немецкий образец имеет ряд недостатков по сравнению с российским изобретением: у него тяжелый и сложный в исполнении каркас, а расположение спускового механизма и классическое присоединение магазина не позволяют уменьшить длину оружия.

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» является старейшим оборонным предприятием. Оно было создано еще в годы СССР, 17 мая 1944 года. Сейчас АО «ЦНИИТОЧМАШ» входит в состав ГК «Ростех» как организация прямого управления.

Есть основания полагать, что модульные стрелковые системы получат широкое распространение в военной сфере, в частности, в подразделениях специального назначения. Это даст возможность в зависимости от задачи подбирать нужную конфигурацию стрелкового оружия.

Известно, что российская частная оружейная компания ООО «Конструкторское бюро интегрированных систем» (бренд — Lobaev Arms) уже предложил модульную снайперскую винтовку ДВЛ-10. Данная винтовка в зависимости от задачи может быть собрана в версии ДВЛ-10М2 «Урбана», как многоцелевая легкая снайперская винтовка для широкого спектра задач, либо в версии ДВЛ-10М1 «Диверсант», как бесшумная снайперская винтовка для специальных служебно-боевых задач.