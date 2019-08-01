Иерусалим, , 13:59 — REGNUM

31 июля в Израиль с визитом прибыл советник президента США Джаред Кушнер. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, ожидается, что в ходе визита Кушнера будет объявлено о проведении в американском Кэпм-Дэвиде международной конференции по Ближнему Востоку.

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

На конференции будут озвучены основные положения так называемой «сделки века» — мирного плана по урегулированию арабо-израильского конфликта, подготовленного администрацией президента США Дональда Трампа. Конференция организована американской стороной при поддержке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сам глава израильского правительства, вероятнее всего, на конференции присутствовать не будет.

В Вашингтоне заверили, что конференция состоится до выборов в Израиле, которые пройдут 17 сентября, чтобы «помочь» Нетаньяху.