Иерусалим, , 13:49 — REGNUM

Кабинет министров Израиля утвердил план строительства жилья для палестинских арабов, проживающих в так называемой зоне С — на территориях, подконтрольных израильским властям и службам безопасности. По сообщениям израильского информационного агентства Walla, в рамках утвержденного плана впервые за долгое время будет проведено картирование домов и земельных участков.

Бейт-Ханун. Сектор Газа

Согласно плану, в зоне С будет построено более 700 единиц жилья для палестинцев. Известно, что проект призван обеспечить безопасность жителей, стабилизировать процесс планирования территорий, а также предупредить незаконную застройку. План застройки территорий продвигал лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Помимо строительства жилых единиц планируется также развитие инфраструктуры и сети дорог.