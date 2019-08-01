Москва, , 12:58 — REGNUM

В России военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд получат с 1 сентября ежемесячные 50%-процентные надбавки к денежному содержанию, заявил 1 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Глава оборонного ведомства напомнил, что президент России Владимир Путин принял ряд важных решений по повышению уровня социальной защищенности военнослужащих по контракту. Вместе с тем устанавливается надбавка в 30% водителям категорий С, D и СЕ, добавил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года в России на 4,3% повысятся оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, изменения коснутся военнослужащих, служащих по контракту или призыву, сотрудников Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, а также сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы.

Читайте также: В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским