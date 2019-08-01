Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 12:58 — REGNUM

Международный этап армейских игр «Эльбрусское кольцо— 2019» пройдет с 3 по 17 августа в Кабардино-Балкарии, в центре горной подготовки и выживания «Терскол». В соревнованиях горных подразделений примут участие свыше ста военных из шести стран: России, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Киргизии и Узбекистана, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Конкурс пройдёт в три этапа. Подразделениям предстоит выполнить спецзадачи на объектах учебно-материальной базы центра, совершить марш в условиях высокогорья и восхождение на высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус. Победитель определится по сумме набранных за три этапа очков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приэльбрусье состоялся всеармейский этап конкурса «Эльбрусское кольцо — 2019». Первое место в общекомандном зачете среди высокогорных подразделений Вооруженных сил РФ занял взвод главного управления Генерального штаба ВС РФ.