Ашхабад, , 12:53 — REGNUM

С середины июля 2019 года гражданам Туркмении запретили посещать самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана», ссылаясь на источник в миграционной службе.

По имеющейся информации это связано с тем, что руководство турецкой части Кипра и туркменские власти не согласовали вопрос о старых и новых паспортах Туркмении.

Уточняется, что в 2008 году Туркмения ввела новые биометрические паспорта, но на Северном Кипре старые туркменские паспорта также считают действующими, в связи с чем у нелегальных туркменских трудовых мигрантов это направление пользуется большой популярностью.

Между тем, посколькуТуркмения и самопровозглашенная ТурецкаяРеспублика Северного Кипра не имеютдипломатических отношений, то, начинаяс 2018 года у въезжающих на Кипр туркменскихграждан стали требовать рабочую визуили направление на учебу.