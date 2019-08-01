Киев, , 12:52 — REGNUM

Киеву важно заручиться поддержкой США, чтобы найти компромиссы с Россией, а не идти на уступки Кремлю в вопросе возвращения части Донбасса. Об этом 1 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-замглавы генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Есть уступки, а есть подход по поиску компромиссов. В игре слов есть тонкости, но они принципиальны. Есть красные линии, которые для Украины нужно прочерчивать, показывать. Без компромиссов мы пять лет стояли принципиально, шла война. Нужно при поддержке союзников, с подачи сильного игрока — США находить те компромиссы, которые бы не переросли в уступки. Нельзя переходить красные линии — территориальная целостность, суверенитет», — сказал Романенко.

По его словам, Украина обязана наращивать военную мощь и углублять сотрудничество с США, поскольку президент Владимир Путин уважает силу.

«Путин уважает силу… А существенная сила против России — это американцы. Нам принципиально важно формировать отношения с Америкой. Ожидается встреча президентов, были телефонные переговоры… Нужно становиться сильнее», — добавил Романенко.

Он также считает, что «нормандская четверка» не способна повлиять на урегулирование ситуации на Донбассе, поскольку Берлин и Париж очень зависят от Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду, что новые украинские власти предложат креативные идеи для урегулирования войны на Донбассе.

Напомним, Киев и Вашингтон готовят визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон. В рамках визита главы украинского государства запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом. 29 июля посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что украинское посольство помогло «организовать переговоры представителей президента в Вашингтоне, в частности секретаря СНБО Александра Данилюка и помощника президента Андрея Ермака, которые взяли на себя вопросы подготовки визита президента».