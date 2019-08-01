Абу-Даби, , 12:42 — REGNUM

Политико-дипломатические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные вопросы сотрудничества обсудили представители внешнеполитических ведомств ОАЭ и Туркмении, сообщили в пресс-службе туркменского МИД.

Политические консультации между двумя странами состоялись 29 июля в Абу-Даби. Во время переговоров стороны отметили важную роль межпарламентских связей в развитии ­двусторонних отношений.

Дипломаты обратили внимание, что стороны имеют благоприятные возможности для расширения партнерства в сфере энергетики, промышленности, высоких технологий и сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмены из ОАЭ регулярно принимают участие в торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении. По итогам минувшей недели, 22−28 июля, на бирже заключено 43 сделки на общую сумму $34,96 млн.

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