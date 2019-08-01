Бангкок, , 12:38 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вновь поддержала кандидатуру Восточного Тимора на вступление в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на пленарном заседании министерской встречи АСЕАН в Бангкоке (Таиланд), сообщает Antaranews.

«Поддержка Восточному Тимору, как кандидату на вступление в АСЕАН, была оказана не только Индонезией. С самого начала мы поддерживали это стремление, и на пленарном заседании я подтвердила нашу позицию», — заявила Ретно Марсуди во время встречи с журналистами.

В ходе заседания постоянный представитель Индонезии в АСЕАН Аде Падмо Сарвоно также заявил, что высокопоставленные чиновники из стран АСЕАН встретятся с президентом и представителями правительства Восточного Тимора в сентябре этого года.

«В ходе встречи мы хотим получить больше информации о готовности Восточного Тимора», — отметил Аде Падмо Сарвоно.

Помимо Индонезии, членство Восточного Тимора в АСЕАН поддерживают Малайзия, Таиланд и Филиппины. В то время как другие страны все еще сомневаются в способности страны и ее вкладе в будущее региональной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Индонезии полностью поддержал желание Восточного Тимора стать 11-м членом Ассоциации, что, как считается, укрепит центральную роль организации в регионе Юго-Восточной Азии.

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