Киев, , 12:29 — REGNUM

Украине пока нельзя открывать прямое авиасообщение с Россией, чтобы обезопасить украинских граждан от «возможных провокаций». Об этом 1 августа заявила в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт, доктор философии в сфере права Анна Свириденко.

«Понимаю, что у нас есть много людей, у которых родственники проживают в России. Но если сейчас открыть авиасообщение с Россией, то встанет вопрос безопасности наших граждан. Могут быть определенные провокации. …Поэтому сегодня мы не готовы открывать авиасообщение. Ждем заседания «нормандской четверки», каких-то инициатив, но к сожалению, такое ощущение что все в отпуске», — добавила Свириденко.

Она напомнила, что согласно международному законодательству Россия «должна нести ответственность за все что происходит на территории подконтрольного ей Крыма».

«Давайте говорить прямо: люди могут въезжать в Крым, и они ездят. Да, они проходят там определенный контроль. Но если говорить о поддержке, о чем сегодня говорят, как мы можем поддерживать эту территорию… Мы что должны облегчать жизнь оккупанту?» — возмутилась Свириденко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали петиции с просьбой отменить запрет на прямое авиасообщение с Россией и полностью снять железнодорожную блокаду с Крыма. Для рассмотрения петиции президентом нужно 25 тысяч голосов.

Напомним, в июле постоянный представитель президента Зеленского в Крыму Антон Кориневичзаявил, что Киев продолжит водную и энергетическую блокаду Крыма.