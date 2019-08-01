Киев, 1 августа 2019, 12:29 — REGNUM
Украине пока нельзя открывать прямое авиасообщение с Россией, чтобы обезопасить украинских граждан от «возможных провокаций». Об этом 1 августа заявила в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт, доктор философии в сфере права Анна Свириденко.
Она напомнила, что согласно международному законодательству Россия «должна нести ответственность за все что происходит на территории подконтрольного ей Крыма».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали петиции с просьбой отменить запрет на прямое авиасообщение с Россией и полностью снять железнодорожную блокаду с Крыма. Для рассмотрения петиции президентом нужно 25 тысяч голосов.
Напомним, в июле постоянный представитель президента Зеленского в Крыму Антон Кориневичзаявил, что Киев продолжит водную и энергетическую блокаду Крыма.