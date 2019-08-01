Москва, , 12:31 — REGNUM

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России изъяли в столице котят азиатских леопардовых кошек и двух орангутанов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Орангутаны

«Шесть котят азиатских леопардовых кошек стоимостью свыше 1 млн рублей Внуковские таможенники обнаружили в багаже у гражданина России, прилетевшего из Узбекистана. Животные перевозились в трех пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты. Возраст котят — от двух до четырех месяцев», — отмечено в сообщении.

При этом документу, разрешающие перевозку животных у владельца отсутствовали, в связи с чем Внуковская таможня возбудила уголовное дело за контрабанду особо редких животных (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Во время последовавшей после обнаружения редких котят проверки у другого фигуранта этого дела в московской квартире были обнаружены две особи орангутанов, которых также незаконно ввезли на территорию РФ.

На данный момент и комки и обезьяны изъяты. Котята переданы в благотворительный фонд защиты животных «Бим», а орангутаны — в Московский зоопарк.

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