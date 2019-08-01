Тбилиси, , 12:24 — REGNUM

Директор информационно-аналитического департамента МВД Кахабер Кемоклидзе возглавил аппарат Совета национальной безопасности Грузии, предает 1 августа грузинский «Первый канал».

Соответствующее решение принял председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе. Отмечается, что Кемоклидзе занимал должность главы информационно-аналитического департамента МВД с апреля 2018 года.

Напомним, 30 апреля премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назначил секретарем Совета национальной безопасности главу МВД Георгия Гахария. В декабре 2018 года Совет был расформирован и создан такой же орган при правительстве.

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