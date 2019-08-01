Москва, , 12:22 — REGNUM

Сегодня, 1 августа, Министерство иностранных дел РФ выдало семь из 30 ранее запрошенных виз учителям Англо-американской школы в Москве, которая находится в ведении посольств США. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Антонов заявил о развязанной США против России «визовой войне»

Как отметила директор учебного заведения Ронда Норрис, из-за отсутствия учителей школа пока не может подтвердить зачисление около 50 новых учеников.

В материале отмечается, что смягчение в отказе в выдаче виз МИД РФ произошло «на фоне признаков небольшой оттепели в напряжённых отношениях между Кремлём и Вашингтоном».

«Есть прогресс, достигнутый на основе взаимности, — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. — В то же время мы выступаем за полное урегулирование этого вопроса».

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля The New York Times опубликовала статью, в которой заявила о невыдаче виз 30 педагогам англо-американской школы в Москве. В МИД РФ эту информацию опровергли.

Позднее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ни одного отказа в визе сделано не было. Он также добавил, что США развязали против России «визовую войну», из-за которой страдают дипломаты обеих стран. По словам Антонова, Вашингтон прекратил выдавать визы для российских дипломатов и административно-технического персонала, введя «систему разменов» —за каждого российского дипломата Москва должна будет давать визу американскому дипломату.