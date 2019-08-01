Москва, , 12:30 — REGNUM

По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина главе Росстата Павлу Малкову направлено приглашение 11 сентября принять участие в заседании Совета Госдумы.

Депутаты намерены получить актуальную информацию, характеризующую состояние экономики и социальной сферы, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

При формировании приоритетов в законотворческой работе депутатам важно получить актуальную информацию по таким вопросам, как демография, доходы и уровень жизни граждан, жилищные условия, здравоохранение и социальные услуги, показатели реформы ЖКХ и по ряду других показателей, уточнили в Госдуме.

Вместе с тем Росстат начал рассчитывать уровень бедности по новой методологии подсчета реальных доходов населения, внедренной в апреле 2019 года. Новая методика «устраняет большинство проблем, которые были в прежней методике», отметил Малков.

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