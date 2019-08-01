Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM

В Екатеринбурге утверждён проект планировки земельного участка, по которому будет проложена новая трамвайная линия в микрорайон Академический. Документ утвердил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщили в пресс-службе администрации города корреспонденту ИА REGNUM.

Новая линия протяжённостью 6,7 км пройдет от проспекта Академика Сахарова до улицы Татищева и на ней будет 11 остановок. Интервал движения трамваев составит шесть минут.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства новой трамвайной линии был разработан ещё несколько лет назад. В 2017 году вопрос выносился на публичные слушания и получил одобрение горожан.

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Напомним, что в Екатеринбурге также планируется строительство трамвайной линии, которая соединит город с Верхней Пышмой.