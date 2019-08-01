Бишкек, , 12:08 — REGNUM

«Дело Алмазбека Атамбаева должно решаться в рамках законодательства», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопросы жителей Чуйской области, пишет пресс-служба главы государства.

По словам Жээнбекова, он в курсе того, что многих киргизстанцев интересует его позиция по ситуации, разворачивающейся вокруг лишения Атамбаева статуса экс-президента Киргизии.

«События, происходящие в последнее время вокруг него, в том числе вызов Алмазбека Атамбаева на допрос в качестве свидетеля — это закономерные явления. В правовом государстве надо действовать исключительно в рамках законодательства. Кем бы человек ни был — бывшим президентом, чиновником, военнослужащим или рядовым служащим —все перед законом равны, мы обязаны подчиняться закону. Только тогда будет развиваться страна», — подчеркнул он.