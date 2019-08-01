Анкара, , 12:09 — REGNUM

Власти Турции, Ирака и Иракского Курдистана договорились о строительстве трех водохранилищ в курдской автономии. Об этом 1 августа сообщает Kurdistan.ru со ссылкой на свои источники.

По словам правительственных чиновников, водохранилища позволят увеличить производство электроэнергии, а также обеспечат доступ к воде жителей провинции Эрбиль, где планируется строительство объектов.

Напомним, ранее между правительствами Ирака и Турции были достигнуты договоренности о совместных работах для управления водными ресурсами страны.

Анкара для этих целей выделила специальную группу экспертов, которые будут бороться с последствиями наводнений в Ираке, а также осуществлять ирригационные проекты, позволяющие снизить безработицу в стране.

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