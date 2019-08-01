Москва, , 12:02 — REGNUM

Россия ни о чем закулисно не договаривается ни с правительством, ни с оппозицией Венесуэлы, заявил 1 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва «эпизодически» обменивается информацией с представителями оппозиции Венесуэлы, вместе с тем законное правительство в страны знает об этом.

«У нас нет никакой скрытой повестки дня, мы закулисно ни о чем ни с кем не договариваемся», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия контактирует с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Однако «это не какой-то параллельный канал, совершенно об этом речи нет, это не какой-то постоянный диалог, это эпизодические, спорадические коммуникации, не более того», отметил замглавы МИД РФ.

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