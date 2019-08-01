Джакарта, , 12:00 — REGNUM

Бангладеш стремится укрепить сотрудничество с Индонезией, особенно в нефтегазовом секторе. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Бангладеш Насрул Хамид.

«Индонезия обладает большим потенциальном в сфере энергетики. Мы также можем извлечь уроки из успеха Индонезии в поставках энергоресурсов на острова», — отметил Насрул Хамид во время участия в выставке «Gas Summit Exhibition 2019» в Джакарте.

По его словам, ряд индонезийских компаний заинтересованы в инвестициях в Бангладеш для развития энергетического сектора и поставок природного газа.

Напомним, в настоящее время Бангладеш нуждается в сжиженном природном газе, потребность в котором, как ожидается, увеличится до 11 млн тонн в год к 2030 году.

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