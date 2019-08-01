Кампала, , 11:52 — REGNUM

Правительство Малайзии открыло консульство в Уганде в попытке укрепить дипломатические и торговые отношения между двумя странами, передает Daily Monitor Uganda.

Первый почетный консул Малайзии в Уганде Аль-Хадж Хабиб Кагиму во вторник, 30 июля, встретился с министром иностранных дел Уганды Генри Оремом Окелло, чтобы представить верительные грамоты.

Кагиму сказал журналистам, что ключевыми вопросами, которые будет рассматривать его консульство, являются образование, здравоохранение и торговля. Он сказал, что в консульстве намереваются облегчить доступ граждан Уганды к учебе и лечению в Малайзии, где это обойдется значительно дешевле.

«Малайзия — одна из самых простых стран для посещения, вам не потребуется виза. Многие угандийцы могут привезти к нам своих детей для обучения. Мы являемся экспертами в разведке нефти, что полезно для Уганды», — сказал Кагиму.

Другой вопрос, которого коснулся почетный консул, — усиление борьбы с торговлей людьми, жертвами которой чаще всего становятся молодые девушки.

«Я собираюсь усилить борьбу против эксплуатации детей, которых вынуждают заниматься проституцией», — сказал Кагиму.