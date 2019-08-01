Чита, , 11:34 — REGNUM

За полдня с момента старта программы «Дальневосточный гектар» в Забайкальском крае подано уже 383 заявки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Дальневосточный гектар Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что сегодня, 1 августа, центр государственных и муниципальных услуг Читы начал приём заявок на получение Дальневосточного гектара.

В администрации региона ожидают, что наибольший интерес у жителей Забайкалья вызовут земли рядом с краевым центром — Читинском, Улётовском, Карымском районах, а также в Приаргунском, Чернышевском, Нерчинском, Сретенском, Краснокаменском и Борзинском. Всего для жителей региона с начала действия программы бесплатно доступны более 20 миллионов гектаров земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 августа, центр государственных и муниципальных услуг в Чите посетил премьер-министр Дмитрий Медведев, который находится сейчас с рабочей поездкой в Забайкальском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев посетил читинский МФЦ, где начали принимать заявки на «ДВ гектар»