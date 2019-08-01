Джакарта, , 11:34 — REGNUM

Спикер совета народных представителей Индонезии, выполняющего функцию парламента страны, Бамбанг Сусатио заявил, что Индонезия и США должны расширять сотрудничество в продвижении демократических ценностей, сообщает Antaranews.

«Сотрудничество по продвижению демократии должно основываться на поощрении ответственной, подотчетной и прозрачной парламентской деятельности для создания сильного демократического института», — заявил Бамбанг Сусатио, принимая делегацию США во главе с конгрессменом Дэвидом Прайсом в здании парламента Индонезии в Джакарте.

По словам Бамбанг Сусатио, с учетом того, что общий объем торговли между Индонезией и США достиг $28,6 млрд в 2018 году, по-прежнему существует большой потенциал для развития торговых связей.

Спикер совета народных представителей Индонезии также отметил, что парламенты Индонезии и США должны расширить сферу сотрудничества не только в областях торговли и демократии, но и в усилении законодательства по конкретным вопросам, таким как борьба с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Индонезии Бамбанг Сусатио и посол Саудовской Аравии обсудили развитие двусторонних связей.

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