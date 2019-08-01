Ставрополь, , 11:29 — REGNUM

Пять кандидатов на пост губернатора Ставропольского края получили статус официально зарегистрированных, сообщили ИА REGNUM в краевой избирательной комиссии.

Пройти регистрацию и продолжить борьбу за пост главы региона смогли: Владимир Владимиров («Единая Россия»), Геннадий Ефимов (ЛДПР), Николай Кряжев (КПСС), Александр Кузьмин («Справедливая Россия»), Виктор Соболев (КПРФ).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Ставропольского края состоятся 8 сентября. До 24 июля избирком принимал документы на регистрацию от кандидатов — от шести выдвинутых ранее претендентов их сдали пять. В последний раз ставропольцы выбирали губернатора в 2014 году, тогда явка составила 47,88%.