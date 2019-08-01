Великий Новгород, , 11:28 — REGNUM

На дополнительных выборах депутата Новгородской областной думы по одномандатному округу №1 зарегистрированы пять кандидатов из восьми. Как сообщается на сайте областной избирательной комиссии, 31 июля в регистрации было отказано трём претендентам на вакантное место в региональном парламенте.

Не прошли регистрацию председатель Демократической партии России, житель Москвы Тимур Богданов; руководитель межрегиональных проектов в «Партии прогресса», жительница Москвы Елена Богданова и предприниматель из Москвы Евгений Куклыгин, который пошёл на выборы как самовыдвиженец.

Для регистрации им надо было собрать в свою поддержку подписи избирателей: не менее 866, но не более 951. У Куклыгина, как сообщает сетевое издание «ВНовгороде.ру», признали недостоверными 55 подписей (более 10% от общего числа). Он намерен оспаривать решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации в суде.

Остальные пять претендентов, выдвинутые от партий, зарегистрированы в качестве кандидатов. Им собирать подписи было не нужно. Это мастер Шимского участка «Ильменских электросетей», депутат думы Шимского района Новгородской области, житель Шимска Василий Калинин (КПРФ); помощник депутата Госдумы РФ Антона Морозова по работе в Новгородской области, жительница Великого Новгорода Оксана Макарова (ЛДПР); главный редактор газеты «Новгородские ведомости», житель Великого Новгорода Игорь Свинцов («Единая Россия»); генеральный директор ООО «Сады Старой Руссы», житель Санкт-Петербурга Николай Седых («Справедливая Россия») и председатель Новгородской общественной организации «Региональный центр прав человека», жительница Великого Новгорода Ксения Черепанова (партия «Яблоко»).

Напомним, дополнительные выборы депутата Новгородской областной думы по одномандатному округу №1, включающему в себя Солецкий, Шимский, Батецкий и часть Новгородского района, пройдут 8 сентября 2019 года. Они проводятся в связи с досрочным сложением полномочий депутата Сергея Бусурина, который в ноябре 2018 года был избран мэром Великого Новгорода.

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