Калининград, , 11:22 — REGNUM

В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.

«В период с 1 по 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря проводится оперативное учение «Океанский щит — 2019», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях примут участие порядка 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России, а также более 10,6 тыс. человек личного состава ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Балтийском море прошли военно-морские учения НАТО BALTOPS-2019. В них были задействованы порядка 12 тыс. военных, более 40 кораблей, несколько десятков летательных аппаратов, а также подводные лодки.

В США заявили, что для «сдерживания потенциальной российской агрессии» необходимо увеличение присутствия войск США в Польше, а стратегическое соперничество с Россией относится к основным приоритетам Пентагона, определенным в Национальной стратегии обороны.

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