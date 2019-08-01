Киев, 1 августа 2019, 11:35 — REGNUM
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть дело по факту возможного предложения взятки главе офиса президента Украины Андрею Богдану, сообщили 1 августа «Украинские новости».
Мэр Киева считает, что правоохранителям следует выяснить, кто и от чьего имени обратился к Богдану с подобным предложением.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее между Богданом и Кличко возникла заочная перепалка. Глава офиса президента Украины заявил на пресс-конференции, что некий адвокат предлагал ему $20 млн — половину коррупционных доходов, получаемых из бюджета города. Взамен он попросил оставить Кличко главой киевской администрации.
Позже мэр Киева опубликовал видеообращение, в котором назвал Богдана лжецом и заявил, что работу Киевсовета не контролируют никакие «смотрящие».
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