Бангкок, , 11:09 — REGNUM

Власти США никогда не ставили страны Юго-Восточной Азии перед выбором, с кем они должны сотрудничать. Об этом 1 августа заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, сообщает Reuters.

«США никогда не просили от стран индо-тихоокеанского региона выбирать между государствами (партнерами)», — заявил Помпео на встрече с министрами иностранных дел стран — участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По его словам, Вашингтон уважает суверенитет каждой страны, решения американских властей «направлены на обеспечение верховенства закона, прав человека и устойчивое экономическое развитие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны США подготовило доклад, в котором подробно излагается неизменная приверженность Пентагона «делу обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

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