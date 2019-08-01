Киев, , 11:09 — REGNUM

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинский политолог Кирилл Молчановподдерживает петиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому по вопросам отмены запрета на прямое авиасообщение с Россией и снятие железнодорожной блокады с Крыма. Соответствующее заявление Молчанов сделал 1 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

«Это пошло бы на пользу украинцам, которые находятся в Крыму, чтобы с ними можно было выстраивать связи, вести общение на низовом уровне между простыми людьми. Это могло бы стать первым шагом к возврату этих территорий. Если мы не будем разговаривать с нашими согражданами там, если мы не сможем обеспечить им доступ к материковой Украине, это точно отбросит их от родины. Я поддерживаю такие инициативы. Но тут нужно просчитать, чтобы это не вредило вопросам безопасности и вопросам, связанным с логистикой», — добавил Молчанов.

При этом он напомнил, что Киев не запрещал железнодорожное, автобусное и автомобильное сообщение с Россией.

«Ситуация действительно странная, потому что в Российскую Федерацию можно ехать поездом, можно ехать автомобильным транспортом, автобусом, а самолетом нельзя. Это как-то непоследовательно. Нужно или полностью перекрывать границу и условно разрывать дипломатические отношения, или нужно перестать быть немножко беременными», — сказал Молчанов.

Напомним, в июле украинский переселенец из Севастополя разместил на сайте президента Украины петицию с предложением восстановить железнодорожное сообщение между Украиной и Крымом.

Как сообщалось, в апреле 2019 года украинское правительство ввело запрет на любые полеты между Украиной и Россией, исключение составили авиарейсы, необходимые для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ, Красный Крест. «Проект постановления разработан МВД с целью защиты государственной безопасности», — рассказал министр МВД Арсен Аваков.

Соответствующие санкции были введены после того, как СМИ стало известно, что в марте внефракционный депутат Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук совершили прямой авиаперелет из киевского аэропорта Жуляны в Москву.