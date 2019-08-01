1 августа 2019 | Время чтения 3 мин

В Тегеране полагают, что назначение Бориса Джонсона главой британского правительства приведет к изменениям внешней политики страны и трансформации подходов в отношении Ирана. Еще в момент гонки за пост лидера Консервативной партии и премьера, Джонсон давал понять, что исключает вариант поддержки военной операции США против Ирана, заявляя, что «не считает войну с ним разумным вариантом для Запада».

Станислав Тарасов, , 11:03 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министром Великобритании. При этом он пригласил его посетить с визитом Иран.

«Надеюсь, что ваше знакомство с отношениями Ирана и Британии и ваш визит в Тегеран во многом поспособствуют устранению существующих препятствий на пути развития отношений между двумя странами», — говорится в послании Рухани. Это явный сигнал Лондону, свидетельствующий о стремлении Ирана наладить отношения с Великобританией, несмотря на вспыхнувшую между двумя странами так называемую «танкерную войну». Бросается в глаза и то, что импульс дан после того, как Тегеран отказал государственному секретарю США Майку Помпео в желании прибыть в Тегеран, чтобы «начать переговоры без каких-либо условий» и выступить перед иранским народом по национальному телевидению. Помпео взамен предложили лишь дать интервью иранским журналистам.

Вашингтон решил отомстить, вводя в санкционный список главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. В Белом доме его назвали «международным лицом режима», которое занимается «пропагандой и кампанией по дезинформации в поддержку ядерной и ракетной программ Тегерана, а также его террористической сети». Кстати, чуть ранее американские средства массовой информации намекали на то, что государственный департамент, пользуясь пребыванием Зарифа в США на мероприятии ООН, пытался вступить с ним в какие-то контакты и начать переговоры. Не получилось. Теперь очевидно, что в обозримом будущем возможности контактов глав американского и иранского внешнеполитических ведомств сужаются или вообще исключаются. Таким образом, Вашингтон пытается исключить Зарифа из игры, даже несмотря на то, что ранее он «был контактом предыдущей администрации на ядерных переговорах».

В этой ситуации ход Тегерана в сторону Лондона выглядит как элемент продолжающейся контригры. Ее смысл заключается в стремлении наладить отношения с новым британским премьером, у которого складывается тесное сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом и через которого возможно наладить диалог между Вашингтоном и Тегераном на самом высшем уровне, минуя соответствующие ведомства. Эта комбинация строится на определенных предпосылках. Прежде всего, в Иране полагают, что назначение Джонсона приведет к изменениям внешней политики страны и трансформации подходов в отношении Тегерана. Еще во время гонки за пост лидера Консервативной партии и премьера Джонсон давал понять, что исключает вариант поддержки военной операции американцев против Ирана, заявляя, что «не считает войну с ним разумным вариантом для Запада».

Несмотря на «танкерную войну», Лондон принял участие во встрече в Вене «пятерки» мировых держав, подписавших ядерное соглашение с Ираном и намеревающихся спасти «ядерную сделку». Наконец, напомним и о том, что еще в декабре 2017 года Джонсон посещал с визитом Тегеран в ранге главы МИД Англии, встречался с высшим руководством страны. Судя по всему, он произвел на них благоприятное впечатление своими, как писали иранские издания, «откровенные суждениями и заявлениями». После этого Рухани говорил, что следствием состоявшихся переговоров может стать «углубление сотрудничества двух стран и укрепление стабильности в ближневосточном регионе». Одновременно в Тегеране одобрительно отзывались о процессах интеграции двух стран, в частности, в банковской сфере, заявляя, что венские договоренности по ядерной программе «создали неоспоримые возможности реализации связей двух стран во всевозможных сферах».

И еще. Тегеран отлично понимает, что Лондон не является «историческим гостем» в регионе, имел, имеет и может иметь дальше свои интересы, отличные от США. Теперь остается дождаться того, как сработает и сработает ли изложенная комбинационная схема. Нам кажется не случайным то, что, как пишет американское издание Politico, Трамп намерен объявить о специальных разрешениях, позволяющих компаниям из отдельных стран продолжать закупки иранской нефти, несмотря на противодействие со стороны со стороны помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и его сторонников. Все это может свидетельствовать о неоднозначности позиции Белого дома в отношении Тегерана, которая колеблется от жесткой риторики к дипломатическому взаимодействию. Поэтому нельзя исключать, что Джонсон получит добро от Трампа на переговоры с Ираном до момента, когда его ядерная программу будет признана нелегитимной.

Помимо того, появились сообщения, что Германия не намерена принимать участия в американской инициативе по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и борьбе с Ираном. Так что будем ждать, как дальше будут развиваться события и удастся ли Джонсону успешно провести свою иранскую игру.