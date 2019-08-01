Анкара, 1 августа 2019, 11:02 — REGNUM
Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом аль-Саудом, об этом 1 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Глава Турецкой республики выразил соболезнование монарху с недавней кончиной его брата Бандар бин Мбдулазиза аль-Сауда, умершего в возрасте 96 лет.
Стороны также обсудили вопросы представляющие взаимный интерес, в частности ситуацию в регионе Ближнего Востока, а также развитие двусторонних отношений.
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