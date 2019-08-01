Багдад, , 11:08 — REGNUM

Спикер парламента Ирака Мохаммед аль-Халбоуси подчеркнул, что официальный Багдад поддержит права жертв операции «Анфаль», об этом 31 июля Kurdistan.ru.

Заявление было сделано во время встречи в Багдаде с членами семей, пострадавших от указанной операции.

Какой именно будет поддержка, аль-Халбоуси не уточнил, однако известно, что власти Иракского Курдистана настаивают на выплате компенсаций жертвам трагедии 1980-х годов.

Члены семей, пострадавших от операции «Анфаль», которую курды считают геноцидом, попросили власти страны расширить число наблюдателей, следящих за процессом эксгумации останков тел, захороненных в братских могилах.

Также была оглашена просьба признать операцию по борьбе с курдским национальным самосознанием, осуществлявшуюся в 1980-х годах правительством партии БААС, геноцидом, как на государственном, так и на международном уровне.

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