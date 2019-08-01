Москва, , 10:44 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов возмущен предложением правительства РФ разрешить сплошные вырубки на Байкале, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

В новом варианте инициативы правительства сплошные рубки разрешены лишь структурам РЖД и только при отсутствии иных вариантов развития инфраструктуры БАМа и Транссиба.

«Идею разрешить сплошные санитарные вырубки на Байкале в правительстве высказывают на протяжении последних трех лет. То под предлогом оздоровления лесов, теперь под соусом модернизации магистралей», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на кампанию в СМИ, в ходе которой пытаются убедить, что речь идет лишь о том, чтобы расчистить полоску леса вдоль железнодорожного полотна.

«Но тогда причем здесь сплошные вырубки? Считаю, что правительство должно представить законопроект с точными конкретными данными — сколько деревьев может быть уничтожено, в каких именно местах, под какие проекты, почему нет иных вариантов решения вопроса», — рассуждает парламентарий.

Необходимы также и заключения экспертов: как вырубки повлияют на состояние почвы, воды, риски лесных пожаров, на экологию Байкала в целом.

«Если такой пакет документов поступит в Госдуму, мы его тщательно изучим. В том виде, в каком идея анонсируется сейчас, наша фракция ее не поддержит», — заключил он.

Правительство РФ подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», позволяющих РЖД осуществлять сплошные вырубки леса для расширения БАМа и Транссиба. В комитете Госдумы по природным ресурсам заверили, что для контроля за объемами вырубок могут быть включены конкретные количественные показатели по допустимым вырубкам.

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