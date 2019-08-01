Киев, , 10:49 — REGNUM

Курсы подготовки будущих депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» больше похожи на реалити-шоу, заявил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович 31 июля в эфире телеканала NewsOne.

«Я за то, что необходимо учиться на протяжении всей жизни. Безусловно. Мы работаем с базами данных и так далее. И каждый человек должен учиться на протяжении всей жизни. Но если говорить серьёзно, то, что мы видим в Трускавце, больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не серьёзный парламент», — считает он.

По мнению политика, «курс молодого депутата» на Украине может стать поводом для насмешек со стороны представителей других стран.

Напомним, ранее в Трускавце прошёл семидневный интенсив, организованный главой Киевской школы экономики Тимофеем Миловановым. В нём приняли участие депутаты от партии «Слуга народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты отметили, что недельного курса будет мало, поскольку даже курс молодого бойца в армии длится минимум полтора месяца.

Читайте также: Эксперт призвал лучше учить депутатов от партии «Слуга народа»