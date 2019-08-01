Киев, 1 августа 2019, 10:49 — REGNUM
Курсы подготовки будущих депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» больше похожи на реалити-шоу, заявил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович 31 июля в эфире телеканала NewsOne.
По мнению политика, «курс молодого депутата» на Украине может стать поводом для насмешек со стороны представителей других стран.
Напомним, ранее в Трускавце прошёл семидневный интенсив, организованный главой Киевской школы экономики Тимофеем Миловановым. В нём приняли участие депутаты от партии «Слуга народа».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты отметили, что недельного курса будет мало, поскольку даже курс молодого бойца в армии длится минимум полтора месяца.
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