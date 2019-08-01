Сухум, , 10:43 — REGNUM

Штабы кандидатов в президенты Абхазии приступили к политической агитации избирателей, передает «Первый независимый абхазский телеканал».

В президентских выборах задействованы десять штабов кандидатов: Рауля Хаджимба, Леонида Дзапшба, Алхаса Квициния, Шамиля Адзынба, Олега Аршба, Алмаса Джапуа, Астамура Тарба, Артура Анкваба, Астамура Какалия и Астамура Отырба.

Пресс-секретарь центрального предвыборного штаба кандидата Адзынба Ардашес Овсепян отметил, что в настоящее время избирательные штабы находятся на стадии формирования. Адзынба призвал штабы других кандидатов согласовать встречи с избирателями, чтобы не отрывать людей от работы.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президент Абхазии состоятся 25 августа. Ранее парламент республики внес изменения в закон о выборах главы государства. Нововведения исключают из выборных бюллетеней биографические данные кандидатов.

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