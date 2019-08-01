Чита, , 10:40 — REGNUM

В Чите началось совещание председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы Забайкальского края Александра Осипова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Забайкалья.

Совещание председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы Забайкальского края Александра Осипова Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Тем временем издание ZAB.RU передаёт, что журналистов со встречи попросили удалиться. Операторам телеканалов разрешили остаться.

СМИ уточняет, что Медведев захотел лично переговорить с Осиповым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 августа, премьер-министр Дмитрий Медведев находится с рабочей поездкой в Дальневосточном федеральном округе. Здесь он пробудет два дня.

Читайте также: Дмитрий Медведев на Сахалине и в Чите 1−2 августа: все новости